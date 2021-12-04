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Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока

Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
Global Look Press  /  Andreas Gora/Keystone Press Agency

Берлин, 4 декабря. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что собирается занимать пост главы немецкого правительства больше одного срока, то есть более четырех лет.

Соответствующим заявлением политик поделился во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он отметил, что новая коалиция в составе СДПГ, «зеленых» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) приступит к своим обязанностям, «чтобы по-дружески сотрудничать друг с другом и быть снова избранной» спустя четыре года.

«Для Германии может произойти прорыв (при новом правительстве. — Прим. ред.)», — подчеркнул Шольц.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал, что новый канцлер Германии будет представлять проблему для Соединенных Штатов на фоне оборонного бюджета и вооружений. По словам эксперта, СДПГ выступает против присутствия ядерного оружия американской стороны на территории ФРГ.

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