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Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны

Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Вена, 4 декабря. Новый лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер даст присягу в качестве канцлера 6 декабря, сообщила администрация главы государства.

Уточняется, что президент австрии Александер Ван дер Беллен также приведет к присяге новых министров, кандидатуры которых предложил лидер политсилы.

Ранее президиум Австрийской народной партии после отставки ее лидера Себастьяна Курца назначил на соответствующий пост министра внутренних дел Нехаммера. Политик стал кандидатом на должность канцлера Австрии вместо главы правительства Александера Шалленберга и предложил кандидатуры новых министров от партии.

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австрия канцлер Нехаммер
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