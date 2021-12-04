«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России

Москва, 4 декабря. «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» в домашнем матче 17-го тура РПЛ, который прошел на стадионе «Открытие Банк Арена».

Московский «Спартак» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, в меньшинстве победив «Ахмат». На 13-й минуте Виктор Мозес воспользовался передачей Александра Соболева и поразил ворота гостей. В середине первого тайма Соболев был удален за фол на Игоре Коновалове. Незадолго до перерыва Артем Архипов сделал результативный пас на Даниила Уткина, который сравнял счет. Красно-белые вырвали победу в игре на 87-й минуте. Квинси Промес точным ударом замкнул навес в исполнении Романа Зобнина.

Благодаря победе «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 24 баллами в активе остался на седьмой строчке.

Ранее столичный ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче РПЛ. Автором единственного гола стал шведский полузащитник Бохинен.