Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года

Москва, 4 декабря. Цены на одежду и обувь в России взлетят на 15-25%, сообщили аналитики Fashion Consulting Group. Отдельные ретейлеры уточнили, что некоторые категории товаров в 2022 году могут подорожать и значительнее.

В 2021 году стоимость одежды и обуви в российских магазинах уже увеличилась на 10-15%. Управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов объяснил эту тенденцию удорожанием ткани и фурнитуры (в среднем на 15%), а также повышением цен на логистические условия (на 20%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в беседе с «Известиями» отметила, что не контролирует стоимость одежды и обуви. В свою очередь Минпромторг считает, что подобная статистика товаров легкой промышленности встречается в период перед выходом новых коллекций.

Росстат ранее зафиксировал ускоренный рост инфляции — показатель может превысить уровень в 8%. Главными триггерами стали сектор услуг и негативный информационный фон.