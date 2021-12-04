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Певец Алешин рассказал, почему Градского не похоронили рядом с родителями

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 19:36
Шоу-бизнес
Певец Алешин рассказал, почему Градского не похоронили рядом с родителями
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Москва, 4 декабря. Певец и давний друг покойного музыканта Александра Градского Анатолий Алешин рассказал, почему выдающегося композитора похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Друзья поэта и музыканта не понимают, почему не была исполнена последняя воля Градского, который хотел, чтобы его предали земле рядом с родителями на Кузьминском кладбище. Алешин предположил, что место для могилы было выбрано не случайно, а по рангу знаменитости. Об этом Алешин заявил в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Вероятно, кто-то из его старших детей решил, что ему не по рангу лежать там. Может, о месте для себя подумали — рядом с отцом потом лечь на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Саше все-таки по рангу... Он неординарная личность, народный артист», — отметил музыкант.

Напомним, что Александр Градский был похоронен на Ваганьковском кладбище 1 декабря рядом с могилой актрисы Светланы Мизери. Церемония прощания с именитым артистом прошла в театре «Градский Холл». Гроб с телом выдающегося композитора выносили из здания театра под аплодисменты многочисленных поклонников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Алешин рассказал, почему Градского не похоронили рядом с родителями
градский алешин Ты не поверишь!
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