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Татьяна Тарасова рассказала, как помогала Алексею Ягудину в борьбе с алкоголизмом

Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова рассказала, как помогала Алексею Ягудину в борьбе с алкоголизмом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 декабря. Тренер Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о теплых отношениях с фигуристом Алексеем Ягудиным. Спортивная наставница призналась, что именно она поддерживала ученика, когда у него были проблемы с алкоголем.

Татьяна Тарасова стала участницей нового эпизода ток-шоу «Секрет на миллион». Тренер отметила, что готовила к соревнованиям только избранных спортсменов — среди них был и Ягудин. Несмотря на карьерные успехи, фигурист столкнулся с алкогольной зависимостью. Тарасова вспомнила, что пыталась помочь ученику не словами, а действиями.

По словам тренера, Ягудину удалось справиться с алкоголизмом. Она объяснила в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой возможную причину проблем звезды с крепкими напитками.

«Молодость, безответственность. Надо же все попробовать», — поделилась Тарасова.

Тренер также отметила, что Ягудин до сих пор позволяет себе употреблять алкоголь. Однако он не переходит грань и полностью поглощен работой.

Татьяна Тарасова также рассказала о личной жизни на фоне спортивной карьеры в фигурном катании. Наставница призналась, что хотела бы стать матерью, но так и не забеременела в браке с последним супругом, который скончался десять лет назад.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Тарасова рассказала, как помогала Алексею Ягудину в борьбе с алкоголизмом
тарасова ягудин секрет на миллион
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