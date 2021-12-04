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Красная Поляна стала самым дорогим горнолыжным курортом в России зимой 2021 года

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 19:20
Общество
Красная Поляна стала самым дорогим горнолыжным курортом в России зимой 2021 года
Невские Новости  /  Оксана Стрижакова

Москва, 4 декабря. Аналитики сервиса «Суточно.ру» составили рейтинг самых дорогих горнолыжных курортов России. Лидерами стали Красная Поляна и Шерегеш.

По словам специалистов, туристы сейчас бронируют жилье на Красной Поляне в среднем на шесть суток. В сумме на это тратится 46,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем прошлогодней осенью, передает ТАСС.

«В данный момент средняя стоимость аренды жилья на Красной Поляне в зимние месяцы составляет 7820 рублей за ночь, в Шерегеше — 5970 рублей, это самые дорогие российские горнолыжные курорты», — объяснили аналитики.

Также в число самых дорогостоящих российских курортов вошли Хвалынск, Домбай, Кировск и Белорецк. Однако эксперты предупредили, что к Новому году цены на отдых могут заметно вырасти.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила о полной загрузке горнолыжных курортов России. Уже к декабрю все отели на три, четыре и пять звезд были полностью забронированы.

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Все новости / Общество / Красная Поляна стала самым дорогим горнолыжным курортом в России зимой 2021 года
россия красная поляна шерегеш горнолыжные курорты
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