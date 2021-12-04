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Статья о мнимой «российской угрозе» вызвала бурное обсуждение среди читателей WP

Политика
Статья о мнимой «российской угрозе» вызвала бурное обсуждение среди читателей WP
pixabay.com

Вашингтон, 4 декабря. Читатели американской газеты The Washington Post (WP) неоднозначно отреагировали на публикацию о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину.

Статья, в которой говорится о якобы «агрессивных» планах Москвы в отношении Киева, вызвала бурное обсуждение среди читателей, разделившихся на два лагеря. Некоторые писали, что западные страны должны отреагировать на сложившуюся ситуацию, а другие упрекали США в попытках запугать РФ с помощью ядерного оружия.

«Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это США теперь угрожают России ядерной войной», — написал один из пользователей.

Другой читатель заявил, что сегодня риск начала ядерного противостояния очень велик. При этом он отметил, что применять подобное вооружение нельзя ни при каких обстоятельствах. Еще один пользователь убежден, что Вашингтон с помощью мнимой «российской угрозы» пытается оправдать увеличение военного бюджета.

«Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединенных Штатов», — написал он.

В Кремле неоднократно говорили, что Россия ни на кого нападать не собирается. Там назвали фейки о «вторжении» частью антироссийской пропаганды, которую ведет американская сторона.

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украина россия сша крым
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