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Норвежец Крюгер выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка мира

Спорт
Норвежец Крюгер выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка мира
Global Look Press  /  Marius Simensen/Keystone Press Agency

Лиллехаммер, 4 декабря. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем гонки свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Победой норвежского лыжника Крюгера завершилась индивидуальная гонка на 15 километров в рамках второго этапа Кубка мира. Второе место занял его соотечественник Ханс Кристер Холунд. Бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере завоевал еще один норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет.

Российский лыжник Алексей Червоткин занял четвертое место. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов, который осенью перенес операцию на десне, показал 14-й результат. Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершился 5 декабря эстафетными гонками.

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спорт кубок мира лыжные гонки крюгер
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