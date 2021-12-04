Норвежец Крюгер выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка мира

Лиллехаммер, 4 декабря. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем гонки свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Победой норвежского лыжника Крюгера завершилась индивидуальная гонка на 15 километров в рамках второго этапа Кубка мира. Второе место занял его соотечественник Ханс Кристер Холунд. Бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере завоевал еще один норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет.

Российский лыжник Алексей Червоткин занял четвертое место. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов, который осенью перенес операцию на десне, показал 14-й результат. Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершился 5 декабря эстафетными гонками.