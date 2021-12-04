Путин наградил более ста медиков за самоотверженную борьбу с COVID-19

Москва, 4 декабря. Более ста российских медиков получили награды от президента России Владимира Путина за борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Орденов имени Пирогова и медалей Луки Крымского были удостоены врачи, медсестры и заведующие стационарами Московской, Смоленской, Ульяновской областей и Удмуртии. На официальном портале правовой информации был опубликован указ о награждении.

Кроме того, студенты из Московской и Курской областей, а также ординатор из Кировской области получили награды за большой вклад, который они внесли в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения. Всего российским лидером были награждены более 100 медицинских специалистов.

Ранее Владимир Путин наградил двух курских врачей за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Одному из них было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».