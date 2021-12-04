Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Москва, 4 декабря. Пользователи Сети сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Около тысячи человек за последний час пожаловались на неполадки в работе, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Среди самых частых проблем называются перебои в работе мобильного приложения. Об этом сообщили 46% пользователей. Еще 34% заявили о сложностях к подключению сервера, а также 21% пожаловался на невозможность получения сообщений.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе соцсети Instagram. Пользователи из России, Белоруссии и Украины сообщили о перебоях в работе приложения и веб-сайта.