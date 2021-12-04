Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на задержанных военнослужащих

Баку, 4 декабря. Азербайджан передал Армении задержанных ранее военнослужащих в обмен на карту минных полей в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности страны.

Отмечается, что переданные армяне были задержаны еще 16 ноября 2021 года в ходе «пресечения провокации, совершенной ВС Армении» в Кельбаджарском направлении. В ведомстве также выразили признательность Минобороны РФ за посредничество.

«Руководствуясь принципами гуманизма, 4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные покинули территории вблизи армянского села Ишханасар. В регионе 16 ноября состоялись боестолкновения сторон.