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Соединенные Штаты планируют создать альянс с крупными потребителями нефти

Экономика
Соединенные Штаты планируют создать альянс с крупными потребителями нефти
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 декабря. Соединенные Штаты готовятся создать новое экономическое объединение для крупных потребителей нефти. Об этом пишет агентство «Прайм», ссылаясь на японского экономиста Тосихиро Сугиура.

Американское правительство рассматривает возможности обойти необходимость покупать нефть по рыночным ценам. США обладает достаточным влиянием и объемом внутреннего рынка, чтобы оказать давление на другие страны.

«Они хотят, открыв сначала свои собственные государственные нефтяные резервы, попросить о сотрудничестве другие страны-потребители нефти, и, таким образом, юридически не создавая союза, посадить их в одну с собой лодку», — объяснил Сугиура.

Соединенные Штаты ранее призвали союзников задействовать стратегические запасы нефти. Такое искусственное наполнение предложения на международном рынке должно привести к падению цен, отметил аналитик Артем Деев.

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