Цены на газ для украинцев выросли в пять раз

Киев, 4 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» почти в пять раз увеличила тарифы на голубое топливо для потребителей. Изменения затронули около 500 тысяч человек.

Теперь стоимость голубого топлива составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 кубометр для украинцев, получающих сырье от компании «Поставщик последней надежды». Предприятие фактически принадлежит «Нафтогазу» — оно обслуживает тех граждан, чьи поставщики обанкротились.

Еще в начале ноября власти Украины пообещали Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от политики ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду, чтобы продолжить получать транши. В итоге уже с мая следующего года цены будут полностью отражать расходы компании на предоставление услуг, а также вложения в ремонт и развитие инфраструктуры.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко ранее заявил, что официальный Киев обратится к российским властям с просьбой о покупке газа. Переговоры, по его мнению, могут пройти через два месяца.