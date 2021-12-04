Политолог Гаспарян предсказал победу Горбунова на выборах президента Украины

Киев, 4 декабря. Следующим президентом Украины при нынешней степени отчаяния электората может стать сбежавший из России коллега Зеленского по цеху.

Необычный прогноз по поводу итогов следующих президентских выборов на Украине в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» сделал политолог Армен Гаспарян, иронично отметив, что весна 2019 года показала, что для украинцев нет ничего невозможного.

Владимир Зеленский разочаровал электорат намного быстрее и жестче чем даже его предшественник. Соответственно украинский избиратель совершенно растерялся и по-своему опустился на самое дно отчаяния. На предстоящих выборах украинцы будут голосовать по той же системе — кто угодно, только не Порошенко (теперь на его месте Зеленский с таким же грузом негатива) и не представители старой прожженной гвардии вроде Юли Тимошенко или Ляшко.

Тем временем технологии быстрого создания успешного образа прекрасно себя зарекомендовали. Стоит только влить в кандидата достаточно средств и раскрутить его как следует в медиа, и победа у вас в кармане. По мнению Гаспаряна, на предстоящих выборах, судя по последним тенденциям, вполне может победить сбежавший из России Алексей Горбунов, так и не прибившийся к какому-нибудь украинскому олигарху.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

«Еще в июле 2018 года я говорил, что происходящее на Украине свидетельствует, что можно взять какого-нибудь актера, я не знаю, там Алексея Горбунова, Владимира Зеленского, быстренько его раскрутить, используя медиавозможности, и вот вам пожалуйста идеальный президент. Зеленский свое отыграл, теперь можно выпускать на сцену и Горбунова. Это эталон просто для любого недалекого избирателя, коих, к сожалению, на Украине не счесть — хам, любит женщин, гульнуть не дурак, на гитаре сыграет, если надо, что еще вам надо ребята? Если Зеленский был больше для женщин, то образ Горбунова подходит больше мужикам. И бэкграунд у него какой патриотический по украинским меркам — сбежал из России ради идеалов Евромайдана, натерпелся, то есть оказался на улице, и при Порошенко, и при Зеленском. Прекрасный кандидат. Не удивлюсь если его скоро начнут усиленно пиарить в Киеве, а в итоге он станет президентом», — предсказал победу беглого актера-русофоба политолог.

Эксперт напомнил, что Зеленский за половину своего срока не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Мало того, у него есть все шансы окончательно развалить страну и оказаться за решеткой. Сериал, сделавший его президентом, может стать пророческим, ведь третий сезон начался с того, что пресловутый «слуга народа» сидит в тюрьме, а потом пытается сшить обратно страну, распавшуюся на мелкие осколки. Если же он умудрится безболезненно досидеть до конца срока, он просто не рискнет снова выдвигать свою кандидатуру. И его же спонсорам понадобится новый герой. А Горбунов прекрасно впишется в отработанную парадигму. Он в некотором роде даже чище Зеленского. Да, он предатель, но России, что для радикалов будет явным бонусом. К тому же он вряд ли успел где-то замараться в офшорах. Его майданная карьера не задалась, и он в последнее время перебивается с хлеба на воду. Какое уж тут уклонение от налогов?

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