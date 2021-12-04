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Диктор Шатилова рассказала, с каким трудом Градскому давались съемки перед смертью

Шоу-бизнес
Диктор Шатилова рассказала, с каким трудом Градскому давались съемки перед смертью
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 декабря. Диктор Анна Шатилова поделилась подробностями последней встречи с композитором Александром Градским. Артистка призналась, что наставник шоу «Гoлoc» до последнего момента не хотел оставлять работу.

Близкие и коллеги почтили память композитора Александра Градского на траурной церемонии 28 ноября. Артист скончался в результате ишемического инсульта в возрасте 72 лет. Диктор Анна Шатилова призналась, что общалась с музыкантом всего за неделю до смерти. Артистка отметила в программе «Ты не поверишь!», что Градский с огромным трудом продолжал участвовать в съемках телепроекта «Гoлoc».

«Как-то помолодел, лицо гладенькое, но вижу, что с эмоциями плохо. Он сидит, вот так ему трудно, хотели, чтобы его на съемках не было. Нет, полежит на диване, отдохнет и снова в кресло, и судить [в "Гoлocе"]», — поделилась Шатилова.

После смерти Градского его вдова Марина Коташенко в одиночку воспитывает двоих детей от композитора. Стоит отметить, что и Шатилова пережила трагическую потерю супруга — ее муж скончался в 2008 году. Артистка вспомнила о нем во время вручения премии «Виктория», когда случайно пожелала ему здоровья, передает издание «Дни.ру».

Вдова Градского Марина Коташенко находится в трауре после смерти мужа. Журналист Евгений Додолев заявил, что композитору и его супруге повезло встретить друг друга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Диктор Шатилова рассказала, с каким трудом Градскому давались съемки перед смертью
градский шатилова Ты не поверишь!
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