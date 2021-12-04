Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 19:44
19:43
Общество
Ученые SAGE предупредили, что коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года
19:42
Общество
Самую длинную лестницу в России построили на Торгашинском хребте в Красноярске
19:39
Общество
Сиделка актрисы Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой после ее смерти
19:39
Общество
Найден пропавший в Нижегородской области ребенок
19:39
Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
19:33
Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
19:32
Происшествия
Митрополит Иларион назвал оправдания Рашкина после незаконной охоты неубедительной ложью
19:29
Спорт
«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России
19:29
Экономика
Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года
19:25
Общество
Директор Центра Гамалеи Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Житель Башкирии погиб под поездом в Белебеевском районе республики

Происшествия
Житель Башкирии погиб под поездом в Белебеевском районе республики
Невские Новости  /  Артем Стахиев

Уфа, 4 декабря. Житель Башкирии получил несовместимые с жизнью травмы после наезда на него поезда в ночное время суток, сообщил в субботу представитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

По уточненным данным, все произошло в ночь на 4 декабря на станции «Аксаково» в Белебеевском районе республики.

«Был смертельно травмирован 52-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим электропоездом. По данным Центра обработки вызовов Системы-112 в текущем году на железнодорожных путях погибли шесть человек и госпитализированы пятеро пострадавших», — отмечается в сообщении Гумерова.

Ранее водитель асфальтоукладчика погиб при столкновении с поездом в Северной Осетии.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Житель Башкирии погиб под поездом в Белебеевском районе республики
башкирия поезд белебеевский район
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать