Житель Башкирии погиб под поездом в Белебеевском районе республики

Уфа, 4 декабря. Житель Башкирии получил несовместимые с жизнью травмы после наезда на него поезда в ночное время суток, сообщил в субботу представитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

По уточненным данным, все произошло в ночь на 4 декабря на станции «Аксаково» в Белебеевском районе республики.

«Был смертельно травмирован 52-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим электропоездом. По данным Центра обработки вызовов Системы-112 в текущем году на железнодорожных путях погибли шесть человек и госпитализированы пятеро пострадавших», — отмечается в сообщении Гумерова.

Ранее водитель асфальтоукладчика погиб при столкновении с поездом в Северной Осетии.