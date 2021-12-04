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Генпрокуратура может предъявить Порошенко обвинения в торговле углем с ЛДНР

Политика
Генпрокуратура может предъявить Порошенко обвинения в торговле углем с ЛДНР
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 4 декабря. Бывший президент Украины Петр Порошенко может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщил экс-заместитель генпрокурора страны Виктор Трепак.

По его словам, в ближайшее время Генпрокуратура Украины может предъявить Порошенко обвинение в торговле углем с Донбассом. В частности, у ведомства есть информация, что экс-президент поставлял уголь из ДНР и ЛНР на Украину.

Трепак также раскрыл подробности о деле. По его данным,фигурантами могут являться Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Факты вскрылись при расследовании дела в отношении Медведчука, отметил Трепак.

Генпрокуратура может предъявить Порошенко обвинения в торговле углем с ЛДНР
wikipedia.org / skhakirov / CC BY-SA 2.0

«Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — говорится в сообщении бывшего прокурора в Facebook.

Сейчас Порошенко является фигурантом более 15 уголовных дел, по большинству из них он проходит в качестве подозреваемого. Его проверяют на причастность к подготовке госпереворота в 2014 году, а также покупках картин через офшоры.

Ранее Порошенко заявил, что украинские власти неэффективно действуют в вопросе получения военной помощи от стран Запада. По его словам, к настоящему моменту Украина могла бы получить от США контрбатарейные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы, зенитные ракеты Patriot и другое современное летальное вооружение, считает он.

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украина донбасс порошенко уголь
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