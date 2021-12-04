NI: американских экспертов удивили слова Путина о создаваемом в США гиперзвуковом оружии

Вашингтон, 4 декабря. Военных специалистов из США удивило заявление российского лидера Владимира Путина о разрабатываемом американцами гиперзвуковом оружии.

В публикации издания The National Interest (NI) говорится, что совсем недавно президент РФ дал оценку перспективному американскому гиперзвуковому оружию. Примечательно, что она разнится с выводами чиновников из США, которые курируют этот проект. Путин заявил, что Вашингтон немного опережает Китай в этой сфере, но не афиширует своих успехов, передает «ПолитРоссия».

По словам авторов публикации, это заявление относится к тем немногим случаям, когда публичное лицо в России дало положительную оценку возможностям США в области гиперзвукового оружия. Зачастую американские разработки подвергаются критике. На этом фоне слова президента РФ прозвучали несколько необычно.

Федеральное агентство новостей /

«В последние годы российские эксперты и комментаторы последовательно отвергали, преуменьшали и даже высмеивали программы гиперзвукового оружия США», — говорится в публикации.

Примечательно, что в американские эксперты недавно заявили об отсутствии существенного прогресса в сфере создания гиперзвуковых систем в сравнении с успехами РФ и КНР. Аналитики говорят, что в этой гонке Москва занимает лидирующую позицию.