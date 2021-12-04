Триполи затопило после коллективной молитвы ливийцев о дожде

Триполи, 4 декабря. Национальный метеорологический центр сообщил, что в ближайшие три дня, начиная с субботы, в Ливии сохранятся нестабильные погодные условия. В большинстве северных регионов страны спрогнозировали сильный ветер и низкую температуру с рассеянным дождем, который накануне затопил столичные улицы.

صور|| رغم المبالغ المهولة التي صرفتها حكومة الدبيبة والتي فاقت الـ80 مليار، لازلت شوارع #طرابلس و #جنزور تغرق عند هطول الأمطار. pic.twitter.com/BUqk5mIre5 — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) December 4, 2021

Управление национальной безопасности Триполи призвало автовладельцев ездить аккуратнее на небольшой скорости, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Коммунальщики откачивают дождевую воду с проезжей части.

#صور | جانب من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من قبل شركة الخدمات العامة #طرابلس في عدد من مناطق العاصمة منها الطريق السريع وطريق 20 رمضان ومثلث #الفرناج و #عرادة و #سوق_الجمعة وغيرها pic.twitter.com/OWacmkscTe — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 4, 2021

Ожидается проливной дождь на большей части прибрежных районов, особенно на территории от эз-Завии до Мисураты, а также крепкий ветер с порывами до 50 км/ч. Температура воздуха понизится до 14 градусов тепла.

Ранее временное Правительство национального единства призвало жителей Триполи собраться в воскресенье, 28 ноября, на площади Шухада (Мучеников) и помолиться о ниспослании дождя. Власти пошли на такой шаг ввиду длительного отсутствия осадков.

Климат в североафриканской стране преимущественно сухой и пустынный. Однако зимой ветра приносят сезонные дожди, особенно районам, расположенным на побережье Средиземного моря.