Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 19:43
19:43
Весь мир
Правительство Доминиканы депортировало сотни беженцев из Гаити
19:43
Общество
Ученые SAGE предупредили, что коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года
19:42
Общество
Самую длинную лестницу в России построили на Торгашинском хребте в Красноярске
19:39
Общество
Сиделка актрисы Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой после ее смерти
19:39
Общество
Найден пропавший в Нижегородской области ребенок
19:39
Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
19:33
Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
19:32
Происшествия
Митрополит Иларион назвал оправдания Рашкина после незаконной охоты неубедительной ложью
19:29
Спорт
«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России
19:29
Экономика
Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Триполи затопило после коллективной молитвы ливийцев о дожде

Весь мир
Триполи затопило после коллективной молитвы ливийцев о дожде
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Триполи, 4 декабря. Национальный метеорологический центр сообщил, что в ближайшие три дня, начиная с субботы, в Ливии сохранятся нестабильные погодные условия. В большинстве северных регионов страны спрогнозировали сильный ветер и низкую температуру с рассеянным дождем, который накануне затопил столичные улицы.

Управление национальной безопасности Триполи призвало автовладельцев ездить аккуратнее на небольшой скорости, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Коммунальщики откачивают дождевую воду с проезжей части.

Ожидается проливной дождь на большей части прибрежных районов, особенно на территории от эз-Завии до Мисураты, а также крепкий ветер с порывами до 50 км/ч. Температура воздуха понизится до 14 градусов тепла.

Ранее временное Правительство национального единства призвало жителей Триполи собраться в воскресенье, 28 ноября, на площади Шухада (Мучеников) и помолиться о ниспослании дождя. Власти пошли на такой шаг ввиду длительного отсутствия осадков.

Климат в североафриканской стране преимущественно сухой и пустынный. Однако зимой ветра приносят сезонные дожди, особенно районам, расположенным на побережье Средиземного моря.  

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Триполи затопило после коллективной молитвы ливийцев о дожде
ливия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать