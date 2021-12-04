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ВС США допустили факт гибели мирных жителей при ударе по «Аль-Каиде» в сирийском Идлибе

Весь мир
ВС США допустили факт гибели мирных жителей при ударе по «Аль-Каиде» в сирийском Идлибе
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli/dpa

Вашингтон, 4 декабря. Центральное командование Вооруженных сил США заявило о нанесении по сирийской территории авиаудара, целью которого стал один из высокопоставленных лидеров террористического движения «Аль-Каида»1 (запрещено в РФ). Как сообщается, беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper выпустил ракету по его мотоциклу, когда тот находился недалеко от административного центра провинции Идлиб. Имя боевика не сообщается, однако указано, что он являлся одним из ведущих оперативных работников группировки.

Примечательно, что представитель командования Уильям Урбан указал на возможное наличие жертв среди гражданского населения, несмотря на применение кинетического боеприпаса. Вероятнее всего, речь идет о ракете R9X, предназначенной для точечных ликвидаций без ущерба для окружающих. Она оснащается неразрывной боевой частью с выдвижными лезвиями и при попадании не образует ударной волны и осколков. Тем не менее сообщается, что кроме цели пострадал и ехавший рядом автомобиль с шестью пассажирами, получившими ранения. При этом на фотографиях, опубликованных в соцсетях, на транспорте видны повреждения, которые обычно образуются при взрыве неподалеку от цели, включая следы от осколков и детонации.

Офицер поспешил заявить, что руководство ВС США «не приемлет гибель невинных людей и принимает все необходимые меры для предотвращения подобных случаев». По его словам, информация о возможных потерях среди местных жителей была передана уполномоченным органам для расследования, итоги которого при необходимости будут опубликованы позже.

Удар по Аль-Багузу

Сообщения об ударе появились через несколько дней после приказа министра обороны США Ллойда Остина возобновить расследование об авиаударе ВВС США, нанесенном по сирийскому населенному пункту Аль-Багуз в 2019 году и ставшем причиной гибели около 80 человек. Атака была нацелена на позиции «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) при поддержке отрядов курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

В американском командовании заявляли, что в указанном районе якобы отсутствовали гражданские, поэтому по цели было нанесено несколько бомбовых ударов. По официальным заявлениям, было ликвидировано 16 боевиков, погибли также четверо местных жителей. Однако статус оставшихся 60 человек до сих пор не был установлен.

Эта тема была вновь поднята изданием The New York Times, которое обвинило руководство ВС США в попытке скрыть военное преступление. После этого Урбан подтвердил, что оборонное ведомство допускает наличие жертв среди мирного населения, не указав конкретных цифр, однако предположил, что большинство погибших все же были боевиками. По приказу Ллойда Остина ответственность за расследование возложили на главу Командования сухопутных войск США Майкла Гарретта.

Вопреки заявлениям Уильяма Урбана, операции ВВС США регулярно приводят к гибели мирных жителей, что обычно не вызывает беспокойства у американских военных. Только по официальным данным международной коалиции под руководством Вашингтона с 2014 по 2019 в Сирии и Ираке от ударов авиации Соединенных Штатов и их союзников погибло более 1300 гражданских. По мнениям же экспертов, реальное количество жертв среди невинных намного больше. Тем не менее ВВС коалиции всегда продолжали воздушные кампании, невзирая на число «сопутствующих потерь».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / ВС США допустили факт гибели мирных жителей при ударе по «Аль-Каиде» в сирийском Идлибе
сша сирия идлиб авиаудар
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