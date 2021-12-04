Экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А выполнили боевые стрельбы на учениях в Южном военном округе

Ростов-на-Дону, 4 декабря. Танкисты Южного военного округа Вооруженных сил России провели масштабные учения в первую неделю зимнего учебного периода, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Согласно сообщению ведомства, в маневрах было задействовано свыше 500 танковых экипажей соединений и воинских частей ЮВО. Они выполняли боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 и Т-90А, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

«Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что танкисты тренировались на различных ландшафтах пустынной и горно-лесистой местности полигонов, расположенных в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму. Помимо этого, учения проводились на военных базах округа в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четырех регионах России начались масштабные учения снайперов. В ходе занятий более 700 военнослужащих пройдут курс специальной, тактической и огневой подготовок.