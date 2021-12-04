Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 19:43
19:43
Общество
Ученые SAGE предупредили, что коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года
19:42
Общество
Самую длинную лестницу в России построили на Торгашинском хребте в Красноярске
19:39
Общество
Сиделка актрисы Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой после ее смерти
19:39
Общество
Найден пропавший в Нижегородской области ребенок
19:39
Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
19:33
Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
19:32
Происшествия
Митрополит Иларион назвал оправдания Рашкина после незаконной охоты неубедительной ложью
19:29
Спорт
«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России
19:29
Экономика
Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года
19:25
Общество
Директор Центра Гамалеи Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А выполнили боевые стрельбы на учениях в Южном военном округе

Армия
Экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А выполнили боевые стрельбы на учениях в Южном военном округе
Невские Новости

Ростов-на-Дону, 4 декабря. Танкисты Южного военного округа Вооруженных сил России провели масштабные учения в первую неделю зимнего учебного периода, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Согласно сообщению ведомства, в маневрах было задействовано свыше 500 танковых экипажей соединений и воинских частей ЮВО. Они выполняли боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 и Т-90А, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

«Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что танкисты тренировались на различных ландшафтах пустынной и горно-лесистой местности полигонов, расположенных в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму. Помимо этого, учения проводились на военных базах округа в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четырех регионах России начались масштабные учения снайперов. В ходе занятий более 700 военнослужащих пройдут курс специальной, тактической и огневой подготовок.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А выполнили боевые стрельбы на учениях в Южном военном округе
россия учения т-72 т-90 вс рф танк юво
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать