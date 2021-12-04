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Росгвардеец Рукосуев выиграл серебро на этапе Интерконтинентального кубка по скелетону

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 18:41
Общество
Росгвардеец Рукосуев выиграл серебро на этапе Интерконтинентального кубка по скелетону
rosguard.gov.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Инсбрук, 4 декабря. Спортсмен из команды при управлении Центрального округа Росгвардии, мастер спорта международного класса рядовой Евгений Рукосуев выиграл серебряную медаль на этапе Интерконтинентального кубка по скелетону в австрийском Инсбруке.

Рукосуев выступил с результатом 1 минута 45,03 секунды. Россиянин уступил победителю турнира всего 0,59 секунды. Им стал представитель сборной Китая. Бронзовую медаль завоевал другой российский спортсмен Даниил Романов.

Ранее Рукосуев выигрывал этап Интерконтинентального кубка по скелетону, проходивший в канадском Уистлере. Спортсмен также становился победителем чемпионата России по скелетону в Сочи.

Представитель Росгвардии, старший лейтенант Кирилл Антюх из Санкт-Петербурга ранее также стал призером Кубка Европы по бобслею. Росгвардеец занял второе место в соревновании четверок.

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росгвардия спорт скелетон
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