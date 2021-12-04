Певец Алешин заявил, что Градский мог заработать ампутацию конечностей

Москва, 4 декабря. Певец Анатолий Алешин, который более 50 лет дружил с покойным музыкантом Александром Градским, рассказал о последнем разговоре с выдающимся композитором.

Алешин признался, что последний телефонный разговор с Градским состоялся три недели назад. По словам давнего друга композитора, Градский говорил здоровым голосом и был в хорошем настроении. Об этом Алешин рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Голос казался абсолютно здоровым, он был на подъеме, настроение бодрое, шутил. Единственное, жаловался на ноги. Диабетики, которые много курят, страдают от артроза. Удивительно, что он не заработал ампутацию конечностей», — заявил друг Градского.

Как вспоминает Алешин, он советовал другу начать избавляться от лишнего веса. По словам певца, Градский постоянно отнекивался, а также отказывался бросать курить. Напомним, что Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище российской столицы.

Ранее сообщалось, что фанаты творчества Градского поделились своими эмоциями в группе, посвященной их кумиру. Они выразили соболезнования близким и родным музыканта. Многие отметили, что ушла легенда.