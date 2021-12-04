Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 19:43
19:39
Общество
Сиделка актрисы Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой после ее смерти
19:39
Общество
Найден пропавший в Нижегородской области ребенок
19:39
Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
19:33
Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
19:32
Происшествия
Митрополит Иларион назвал оправдания Рашкина после незаконной охоты неубедительной ложью
19:29
Спорт
«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России
19:29
Экономика
Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года
19:25
Общество
Директор Центра Гамалеи Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне
19:24
Шоу-бизнес
Певец Алешин рассказал, почему Градского не похоронили рядом с родителями
19:24
Общество
Митрополит Иларион заявил, что антипрививочников в России курируют из-за рубежа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певец Алешин заявил, что Градский мог заработать ампутацию конечностей

Шоу-бизнес
Певец Алешин заявил, что Градский мог заработать ампутацию конечностей
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 4 декабря. Певец Анатолий Алешин, который более 50 лет дружил с покойным музыкантом Александром Градским, рассказал о последнем разговоре с выдающимся композитором.

Алешин признался, что последний телефонный разговор с Градским состоялся три недели назад. По словам давнего друга композитора, Градский говорил здоровым голосом и был в хорошем настроении. Об этом Алешин рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Голос казался абсолютно здоровым, он был на подъеме, настроение бодрое, шутил. Единственное, жаловался на ноги. Диабетики, которые много курят, страдают от артроза. Удивительно, что он не заработал ампутацию конечностей», — заявил друг Градского.

Как вспоминает Алешин, он советовал другу начать избавляться от лишнего веса. По словам певца, Градский постоянно отнекивался, а также отказывался бросать курить. Напомним, что Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище российской столицы.

Ранее сообщалось, что фанаты творчества Градского поделились своими эмоциями в группе, посвященной их кумиру. Они выразили соболезнования близким и родным музыканта. Многие отметили, что ушла легенда.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Алешин заявил, что Градский мог заработать ампутацию конечностей
здоровье александр градский анатолий алешин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать