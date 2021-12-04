Дедолларизация ФНБ обеспечила безопасность нефтегазовых доходов России

Москва, 4 декабря. Власти России предприняли дополнительные меры по обеспечению безопасности нефтегазовых доходов. О том, как страна защитилась от возможного влияния США, рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Длительное время РФ направляла доходы от торговли ресурсами в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Значительная часть этих средств хранилась в долларах и евро, что сохраняло опасность внешнего давления через финансовые инструменты.

Однако ФНБ уже полностью избавился от доллара и сильно сократил вложения в евро. Средства теперь хранятся в китайских юанях и золоте. После достижения этой цели поставлена задача нарастить инвестиции в отечественную экономику.

«Норвегию никогда не подвергнут американским санкциям. Следовательно, все норвежские вложения в западный мир будут работать, пока Осло делает то, что говорят в Вашингтоне. У России ситуация принципиально иная. Она не может использовать деньги ФНБ для подобного увеличения доходов. На примере Ирана и Венесуэлы мы знаем, что США могут просто арестовать активы, когда захотят», — цитирует Подоляку ФБА «Экономика сегодня».

Фонд национального благосостояния перешел к рассмотрению наиболее перспективных проектов российской экономики. В Минэкономразвития ранее оценили существующие предложения.