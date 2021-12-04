Макаревич рассказал, что Градский сравнивал себя с Ленноном

Москва, 4 декабря. Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал увлечение композитора Александра Градского творчеством британского исполнителя Джона Леннона.

По словам Макаревича, Градский очень сильно любил Леннона. Наставник телешоу «Гoлoс» даже расплакался после смерти своего кумира.

«Он боготворил Леннона совершенно. От скромности Саша не умрет никогда, потому что когда Леннон погиб, то Саша со слезой на глазу сказал: «Один я остался». То есть до этого, видимо, их было двое», — заявил Макаревич в документальном фильме памяти Градского на Первом канале.

По воспоминаниям певца Александра Буйнова, он с Градским до тошноты спорил, кто из них больше похож на участника группы The Beatles. Буйнов признался, что они сравнивали в профиль носы.

Напомним, что Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. По данным СМИ, выдающийся композитор умер из-за инфаркта головного мозга. Накануне его госпитализировали с симптомами инсульта.

Ранее ведущий телепроекта «Гoлoс» Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал смерть Александра Градского. По его словам, ушел не просто человек, а целый мир.