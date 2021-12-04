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Петр Толстой: «За русским языком будущее, и за Россией будущее»

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Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в интервью корреспонденту ФАН рассказал об исторических связях между Россией и Сербией, о ситуации с русским языком за рубежом, а также о предстоящей сессии ПАСЕ и своем отношении к вакцинации.

Во время презентации новой книги министра МВД Сербии Александра Вулина в доме Ростовых в Москве корреспонденту ФАН удалось пообщаться с заместителем председатель Государственной думы Российской Федерации Петром Толстым.

Петр Олегович, Россия и Сербия — давние союзники. Уже давно страны находятся под внешним давлением. Как вы оцениваете сегодняшние двусторонние отношения государств и как смотрите на их будущее?

— У сербов есть такая поговорка: «Нас и руса 200 милиона, нас без руса пола камиона» — нас с русскими — 200 миллионов, а без русских — полгрузовика. Сербия без России не будет существовать и не сможет. Так же как Россия не сможет без Сербии. Мы связаны исторически, и эта связь, она будет продолжена и в будущем. Поэтому историю, менталитет, общую православную веру никакие временные организации вроде Евросоюза отменить не могут, поэтому мы с Сербией связаны навсегда.

Во многие странах сейчас русский язык сталкивается с ограничениями и запретами. Что вы думаете на это счет, как с этим можно бороться?

— В Сербии такой проблемы нет, на самом деле мы сами должны делать так, чтобы русский язык было учить интересно, и чтобы люди, которые хотят более близких отношений с Россией, находили бы для этого возможности в своих странах. На эту тему много работают мои коллеги в Сербии, Белграде — это Русский дом, Росотрудничество, поэтому будем и дальше вместе прикладывать все усилия, чтобы наши народы были исторически рядом.

Если говорить не о Сербии, а о других странах, в том числе постсоветского пространства?

— Это более сложный вопрос, везде, в каждой стране свой менталитет, своя история, но я вам так скажу, что за русским языком будущее, и за Россией будущее. Поэтому те люди, которые сегодня пытаются русский язык каким-то образом убрать или постараться его зажать в своих странах, они действуют на мой взгляд вопреки логике истории, и им придется об этом пожалеть.

Петр Олегович, в январе состоится новая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вы вновь возглавите российскую делегацию. В каком формате пройдет сессия, что будет на повестке?

— Из-за ковида сейчас очень много связано с темами прав человека в странах, которые пострадали от пандемии, я очень надеюсь, что в ближайшее время целый ряд других вопросов будет рассмотрен, связанный с искусственным интеллектом, там есть над чем работать, и наша делегация активно в этом участвует.

Недавно вы заявили, что придерживаетесь позиции добровольной вакцинации. После этого вас успели включить в список активных антипрививочников. Прокомментируйте это?

— Я поддерживаю идею прививок, я просто хочу, чтобы люди делали их добровольно, осознанно, и исследовав все медицинские противопоказания, если таковые у человека есть. Эти вещи надо, чтобы человек принимал решение сам. А наше дело убедить людей в необходимости этого решения, как уже об этом говорил наш президент. Решение должно быть добровольное, но мы должны помочь его принять.

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Все новости / Видео / Петр Толстой: «За русским языком будущее, и за Россией будущее»
россия сербия толстой
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