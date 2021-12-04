Экипаж украинского Ми-8 в ходе учений нарушил границу Белоруссии

Минск, 4 декабря. Экипаж вертолета Ми-8 ВВС Украины нарушил государственную границу Белоруссии во время учений в районе одного из пунктов пропуска.

Госпогранкомитет республики сообщил, что инцидент произошел около 12 часов (по местному времени) на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Украинская боевая машина залетела на глубину до одного километра на территорию Белоруссии.

«Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС Венгрии и Чехии хотят направить своих военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. В ближайшее время к ним могут присоединиться военные из других европейских стран.