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Экипаж украинского Ми-8 в ходе учений нарушил границу Белоруссии

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 18:26
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Армия
Экипаж украинского Ми-8 в ходе учений нарушил границу Белоруссии
mil.gov.ua  /  пресс-служба Минобороны Украины

Минск, 4 декабря. Экипаж вертолета Ми-8 ВВС Украины нарушил государственную границу Белоруссии во время учений в районе одного из пунктов пропуска.

Госпогранкомитет республики сообщил, что инцидент произошел около 12 часов (по местному времени) на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Украинская боевая машина залетела на глубину до одного километра на территорию Белоруссии.

«Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС Венгрии и Чехии хотят направить своих военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. В ближайшее время к ним могут присоединиться военные из других европейских стран.

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украина белоруссия ми-8 граница
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