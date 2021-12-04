Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 19:42
19:42
Общество
Самую длинную лестницу в России построили на Торгашинском хребте в Красноярске
19:39
Общество
Сиделка актрисы Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой после ее смерти
19:39
Общество
Найден пропавший в Нижегородской области ребенок
19:39
Политика
Олаф Шольц заявил, что намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока
19:33
Политика
Австрийский политик Нехаммер 6 декабря даст присягу в качестве канцлера страны
19:32
Происшествия
Митрополит Иларион назвал оправдания Рашкина после незаконной охоты неубедительной ложью
19:29
Спорт
«Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России
19:29
Экономика
Подорожание одежды и обуви ожидается в России после Нового года
19:25
Общество
Директор Центра Гамалеи Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне
19:24
Шоу-бизнес
Певец Алешин рассказал, почему Градского не похоронили рядом с родителями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Совбез ООН снял ограничения на поездки вдовы и двух детей Муаммара Каддафи

Весь мир
Совбез ООН снял ограничения на поездки вдовы и двух детей Муаммара Каддафи
ru.wikipedia.org  /  Tm

Нью-Йорк, 4 декабря. Совет Безопасности ООН в качестве гуманитарного исключения разрешил вдове и двум детям покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, проживающим в Омане, совершать международные поездки. Об этом сообщается на сайте организации.

«Отмена ограничений на поездки распространяется на бывшую жену Каддафи — Сафию Фаркаш, его дочь Аишу и ее старшего брата Мухаммада. Всем троим ранее было предоставлено политическое убежище», — говорится в заявлении.

Совбез уточнил, что решение действует с 1 декабря по 31 мая 2022 года. В течение этого периода времени трое членов семьи экс-лидера могут совершать неограниченное количество путешествий в гуманитарных целях.

«Указанные лица обязаны предоставлять информацию о поездках за месяц до и в течение месяца после», — заявило ведомство.

Совет Безопасности может продлить или вновь ввести в действие запрет на поездки в зависимости от выполнения поставленных условий.

Ранее Апелляционный суд Ливии одобрил жалобу другого сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама на решение избиркома о снятии его кандидатуры с выборов. Политик поблагодарил госслужащих за возвращение в президентскую гонку.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Совбез ООН снял ограничения на поездки вдовы и двух детей Муаммара Каддафи
ливия совбез оон каддафи
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать