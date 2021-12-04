Совбез ООН снял ограничения на поездки вдовы и двух детей Муаммара Каддафи

Нью-Йорк, 4 декабря. Совет Безопасности ООН в качестве гуманитарного исключения разрешил вдове и двум детям покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, проживающим в Омане, совершать международные поездки. Об этом сообщается на сайте организации.

«Отмена ограничений на поездки распространяется на бывшую жену Каддафи — Сафию Фаркаш, его дочь Аишу и ее старшего брата Мухаммада. Всем троим ранее было предоставлено политическое убежище», — говорится в заявлении.

Совбез уточнил, что решение действует с 1 декабря по 31 мая 2022 года. В течение этого периода времени трое членов семьи экс-лидера могут совершать неограниченное количество путешествий в гуманитарных целях.

«Указанные лица обязаны предоставлять информацию о поездках за месяц до и в течение месяца после», — заявило ведомство.

Совет Безопасности может продлить или вновь ввести в действие запрет на поездки в зависимости от выполнения поставленных условий.

Ранее Апелляционный суд Ливии одобрил жалобу другого сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама на решение избиркома о снятии его кандидатуры с выборов. Политик поблагодарил госслужащих за возвращение в президентскую гонку.