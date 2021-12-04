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Почти 40% россиян тратят на новогодние подарки до 5 тысяч рублей

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Экономика
Почти 40% россиян тратят на новогодние подарки до 5 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 4 декабря. Для покупки новогодних подарков 39% россиян тратят до 5 тысяч рублей, еще 27% респондентов — до 10 тысяч рублей, следует из исследования «Авито Работа» и сервиса part-time исполнителей GigAnt.

Доля тех, кто готов тратить на презенты более 50 тысяч, составила всего 1%, пишут «Известия». Дорогие подарки чаще всего дарят москвичи — 29% участников опроса отдают свыше 15 тысяч на подарки. В топе по тратам оказался и Ростов-на-Дону, где 19% респондентов тратят от 10 до 15 тысяч.

Скромные планы на подарки у жителей Красноярска — там 52% опрошенных потратят не более 5 тысяч. Аналогичная ситуация наблюдается в Челябинске и Самаре, где не более 5 тысяч отдадут за презенты 45% и 43% граждан соответственно.

«Реальная инфляция превышает официальные показатели и усугубляет финансовую нагрузку на домохозяйства, а перед Новым годом у россиян всегда много трат», — пояснил управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Дизайнер Наталья Преображенская ранее дала рекомендации россиянам по преображению интерьера к новогодним праздникам. Украшая елку, лучше использовать самодельные детские игрушки и отказаться от пластика, отметила она.

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новый год подарки опрос траты расходы
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