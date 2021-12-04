Посол США Салливан отказался считать высылкой отъезд российских дипломатов из Вашингтона

Москва, 4 декабря. США следуют логике РФ, которая придерживается принципов взаимности в дипломатических отношениях. Так появилось требование к российским дипломатам покинуть Вашингтон по истечению трех лет, заявил американский посол в России Джон Салливан.

Таким образом дипломат отказался считать высылкой отъезд российских сотрудников дипмиссии в США. Помимо этого, он не согласился с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который заявил о «фактическом выдворении» из Соединенных Штатов дипломатических сотрудников, проработавших в стране более трех лет.

По словам Салливана, дипломатам из России предоставляется виза на три года и въезд в страну. Помимо этого, сотрудники дипмиссии получают дипломатическую аккредитацию, статус и иммунитет. В этом смысле он не может подвергнуться уголовному преследованию, уточнил он. По словам дипломата, россияне могли не уезжать, так как не истекали их визы и привилегии. Однако, когда российские визы американских дипломатов истекали, им приходилось уезжать, добавил он.

«Российское правительство всегда говорило, что хочет паритета и взаимности в наших дипломатических отношениях, что ответили мы — к дипломатам обеих стран должны относиться одинаково — трехлетняя виза и истечение привилегий и иммунитета, как только истекает виза, так относятся к нам и так мы тоже будем относиться», — подчеркнул Салливан.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей по выдаче российских въездных виз американским дипломатам. По его словам, работа посольств имеет ключевое значение для дипломатии, поэтому деятельность на этом фронте продолжается в усиленном темпе.