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Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи

Политика
Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 4 декабря. Лидер США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры для обсуждения ряда вопросов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, разговор лидеров двух государств состоится 7 декабря по защищенной видеосвязи. Помимо этого, Reuters уточнил, что американский президент также обсудит с российским коллегой ситуацию на Украине.

Ранее Байден во время выступления в Белом доме заявил, что подхватил простуду от внука. По словам лидера Соединенных Штатов, он регулярно проходит тестирование на коронавирус. Один из журналистов заметил, что у главы государства немного изменился голос.

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путин сша байден reuters
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