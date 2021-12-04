Российские экономисты предложили ввести новую выплату для малоимущих в 30 тысяч рублей

Москва, 4 декабря. Вместо выплат в 10 тысяч рублей для разных категорий россиян лучше выдавать по 20-30 тысяч рублей малоимущим, считают экономисты Николай Кульбака и Валерий Миронов.

Введение продуктовых карточек, уверены собеседники агентства URA.RU, позволит улучшить качество жизни не только нуждающихся, но и среднего класса. Дело в том, что люди, находящиеся за чертой бедности, провоцируют низкий потребительский спрос и низкий ВВП, пояснил Кульбака.

«У нас очевидное расслоение населения и есть смысл сосредоточиться на поддержке бедных семей. У них скорость потребления выше. Они не будут эти деньги накапливать. Если платить не всем по 10 тысяч рублей, а бедным по 20 тысяч или 30 тысяч рублей, это гораздо выгоднее для экономики страны. Потому, что это капля в кровеносную систему поддержки внутреннего спроса», — подчеркнул Миронов.

Кульбака также отметил, что правительство не вводит продуктовые карточки, поскольку у населения они ассоциируются с кризисом. Чтобы у граждан не было к ним отторжения, необходимо пойти по маркетинговому пути, назвав их «интернет-бонусами» на определенные продовольственные товары.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее заявила, что внесенный на рассмотрение законопроект призван изменить правила признания человека малоимущим. Инициаторы предлагают исчислять уровень доходов по новой схеме.