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СМИ обвинили в коррупции президента Перу

Весь мир
СМИ обвинили в коррупции президента Перу
Global Look Press  /  Naldy Castillo Gomez / www.imago-images.de

Лима, 4 декабря. Телеканал America TV анонсировал публикацию репортажа, в котором будут продемонстрированы связи президента Перу Педро Кастильо с представителями бизнеса.

Согласно анонсу расследования, материал будет касаться неформальных встреч, которые президент проводил в своем доме с представителями бизнеса. В ходе этих переговоров, как сообщается, бизнесмены просили у Кастильо правительственной поддержки.

Это расследование стало частью политической и медийной кампании, связанной с обвинениями в адрес президента в нарушении правовых норм, которые обязывают главу государства решать официальные вопросы в своем кабинете и предоставлять общественности имена своих посетителей, а также в том, что он якобы имел коррупционные отношения с бизнесменами.

Материал, опубликованный в прошлое воскресенье СМИ, которые связаны с тремя крайне-правыми политическими силами Перу, придал новый импульс поданному ранее представлению об объявлении импичмента Кастильо.

Подобные репортажи, которые появились в многих ведущих СМИ страны в последние недели, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы высказались в поддержку идеи импичмента главы государства.

Аналитик Луис Давелуис противопоставил агрессивность средств массовой информации и политиков в отношении Кастильо их пассивности перед контактами между крупными компаниями и администрациями бывших президентов, в отношении ни одного из которых не звучали угрозы импичмента.

Правая оппозиция Перу продолжает «истреблять» правительство социалиста Кастильо
Global Look Press / Mariana Bazo / XinHua

В предыдущие дни оппозиционные политики признавали, что в Конгрессе практически невозможно набрать необходимого большинства голосов для отстранения Кастильо от должности и новое журналистское расследование появилось как нельзя кстати.

Сам Кастильо отверг все обвинения в коррупции и незаконной деятельности на посту президента. В связи с разразившимся правительственным кризисом он предложил провести встречу с лидерами парламентских партий, чтобы обсудить национальные проблемы, а также управляемость и стабильность в стране.

Кроме того, он призвал своих сторонников объединиться, чтобы вместе защитить демократию.

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