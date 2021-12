СМИ обвинили в коррупции президента Перу

Лима, 4 декабря. Телеканал America TV анонсировал публикацию репортажа, в котором будут продемонстрированы связи президента Перу Педро Кастильо с представителями бизнеса.

Согласно анонсу расследования, материал будет касаться неформальных встреч, которые президент проводил в своем доме с представителями бизнеса. В ходе этих переговоров, как сообщается, бизнесмены просили у Кастильо правительственной поддержки.

Это расследование стало частью политической и медийной кампании, связанной с обвинениями в адрес президента в нарушении правовых норм, которые обязывают главу государства решать официальные вопросы в своем кабинете и предоставлять общественности имена своих посетителей, а также в том, что он якобы имел коррупционные отношения с бизнесменами.

Материал, опубликованный в прошлое воскресенье СМИ, которые связаны с тремя крайне-правыми политическими силами Перу, придал новый импульс поданному ранее представлению об объявлении импичмента Кастильо.

Подобные репортажи, которые появились в многих ведущих СМИ страны в последние недели, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы высказались в поддержку идеи импичмента главы государства.

Аналитик Луис Давелуис противопоставил агрессивность средств массовой информации и политиков в отношении Кастильо их пассивности перед контактами между крупными компаниями и администрациями бывших президентов, в отношении ни одного из которых не звучали угрозы импичмента.

В предыдущие дни оппозиционные политики признавали, что в Конгрессе практически невозможно набрать необходимого большинства голосов для отстранения Кастильо от должности и новое журналистское расследование появилось как нельзя кстати.

