Глава Минпромторга Мантуров объяснил неудобство использования Tesla в России

Дубай, 4 декабря. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал на значительный недостаток электромобилей Tesla, который становится особенно заметным в российских условиях.

Электрокар сильно зависит от запаса хода, однако низкие температуры снижают возможности аккумулятора, заявил он в беседе с журналистами на выставке «Экспо-2020» в Дубае.

«Я приведу пример: электроавтомобили в России этой зимой, автомобиль Tesla. У него заложено в паспорте 400-450 км (хода после зарядки — Прим. ФАН). Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 км осталось меньше 100 км (запаса хода — Прим. ФАН), а по факту — и того меньше», — объяснил глава Минпромторга.

Мантуров ранее назвал приблизительную дату сертификации самолета МС-21. Он выразил надежду, что процесс будет завершен уже в текущем году.