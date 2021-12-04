В турецком Мерсине прошел многотысячный митинг против правительства Эрдогана

Мерсин, 4 декабря. Десятки тысяч граждан вышли на антиправительственный митинг в южном городе Мерсин с требованием проведения досрочных выборов в Турции.

Акция, получившая название «Голос нации» (Milletin Sesi) была организована главной оппозиционной силой страны — «Республиканской народной партией» (РНП).

Сначала на сцене выступили безработный молодой человек, фермер, жительница деревни, мелкий предприниматель и нетрудоустроенный педагог — все эти граждане поделились своими историями и пожаловались на низкий уровень жизни и сложную экономическую ситуацию в республике.

CHP’nin Mersin’de düzenlediği mitingin açılış konuşmalarını, çiftçi, esnaf, mezun işsiz genç ve atanamayan öğretmen gerçekleştirdi. pic.twitter.com/RaTrru41Qd — Tahir Şimşek (@TahirSimsek) December 4, 2021

После этого на трибуну вышел председатель РНП Кемаль Кылычдароглу.

«Я хочу, чтобы все хорошо понимали, что у нас не должно быть отчаяния. Только что говорили мои братья. Турция XXI века этого не заслуживает. Они (нынешние власти — Прим. ред.) управляют этой страной уже 20 лет. Если студент, окончивший два университета, ходит без работы, разве это не позор? Мы вытащим Турцию из этого позора. Ему (президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — Прим. ред.) не нужно уходить в отставку, мы все равно его вышлем. Мы отправим его [в отставку] в рамках правил демократии», — заявил политик под сопровождение возгласов толпы «Тайип – уходи».

Kılıçdaroğlu, "Tayyip istifa" sloganı atan kalabalığa seslendi:



"İstifa etmesine gerek yok, onu göndereceğiz zaten." pic.twitter.com/wme13I0ZVt — Yol TV (@YolTV) December 4, 2021

Кылычдароглу также напомнил о том, что накануне безуспешно пытался проникнуть в здание Института статистики Турции (TÜİK). Оппозиционер хотел выяснить истинный уровень инфляции в стране в личной беседе с руководством правительственного учреждения, однако политику не позволили войти даже на прилегающую территорию.

По данным TÜİK, годовая инфляция в республике составляет 21,31%, хотя независимые аналитики считают, что истинный показатель равняется 58,65%. В связи с постоянным ростом цен многие граждане Турции не доверяют официальной статистике, которая кажется им откровенно заниженной.

«Я отправился в TÜİK, чтобы защитить ваше право. Я хотел спросить их: «Какие исследования вы провели, чтобы добиться таких результатов?». Дверь — это стена. Впервые в истории Турецкой Республики они построили перед нами стену. Они думают, что мы не проломимся через эту стену. Ваша стена для нас станет просто жужжанием. Чиновники, подчиняющиеся дворцу, больше не являются государственными служащими», — сказал лидер РНП.

CHP'nin Mersin mitingi | Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK tepkisi: Sizin duvarlarınız vız gelir bize!https://t.co/Zy6FXhIooj pic.twitter.com/ZHdTMCEPVX — T24 (@t24comtr) December 4, 2021

Политик пообещал привнести в Мерсин справедливость и демократию, избавиться от мафии и наркобаронов в верхних эшелонах власти, решить проблемы безработицы, коррупции и кумовства.

«Они (власти — Прим. ред.) приговорили 84 миллиона [граждан Турции] к ростовщикам в Лондоне. Большая часть налогов направляется туда. Я буду защищать права всех, кто производит, проливает пот, работает на эту страну. Я спасу граждан Турецкой Республики от службы горстке ростовщиков в Лондоне. Обещаю, ни один ребенок на этой земле не ляжет спать голодным. Я собираюсь похоронить бедность в истории, в этой стране не будет бедности. Будет справедливый порядок», — сказал руководитель партии кемалистов.

Кылычдароглу также выступил за мир со всеми странами региона, вспомнив знаменитую фразу основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Мир в стране — мир во всем мире». Лидер РНП пообещал проводить миролюбивую внешнюю политику и помириться с Сирией, Ливией, Израилем и Египтом.

«Они превратили турецкую лиру в почтовую марку. Турецкая лира — это честь и достоинство этой страны. Наш долг — вернуть турецкую лиру туда, где она заслуживает быть. Политика этой власти заключается в обнищании народа. Мы не позволим этому случиться», — прокомментировал оппозиционер ситуацию вокруг национальной валюты, регулярно продолжающей обновлять исторические минимумы в отношении доллара.

Кылыдароглу заявил, что в стране подул «ветер перемен», в связи чем призвал правительство Эрдогана обратить внимание на то, как народ требует справедливости.

Митинг собрал десятки тысяч граждан. Фотографии в соцсетях демонстрировали улицы, заполненные людьми с флагами Турции и РНП. Площадь для проведения демонстрации рассчитана на 37 000 человек, при этом люди заполонили территорию уже с раннего утра. Согласно открытым источникам, мероприятие стало самой крупной акцией в Мерсине за всю историю республики.

Однако данное событие было спланировано заранее. В конце ноября Кылычдароглу объявил, что проведет митинги по всей Турции в знак протеста против провальной экономической политики правительства и вынудит Эрдогана объявить досрочные выборы на фоне недавнего обвала лиры по отношению к иностранным валютам.

MERSİN'DE HINCA HINÇ KALABALIK ! ???????? pic.twitter.com/A7En6JLnW8 — Visit Mersin ???????? (@visitmersin) December 4, 2021

Ответ правительства

Президент Эрдоган не мог не отреагировать на столь масштабное мероприятие, организованное оппозицией. Выступая на церемонии открытия промышленного объекта в городе Сиирт, турецкий лидер заявил, что митинг в Мерсине якобы не получился таким многолюдным, как это хотят представить.

Президент Турции также отметил, что Кылычдароглу должен ощущать чувство стыда за то, что накануне заявился в здание TÜİK без приглашения.

«Ты можешь действовать плечом к плечу с террористическими организациями. Ты можешь пойти к ним без предварительной записи, но государственные учреждения серьезны. Вы не можете пойти к ним внезапно», — объяснил Эрдоган.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İstatistik Kurumu'nu randevu falan almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.https://t.co/1IRrOckbMg pic.twitter.com/hXGy7nMkF8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2021

Обвинять оппозицию в терроризме в попытке привлечь голоса националистов и изменить повестку дня страны — это обычная тактика Эрдогана. Однако в данном контексте это играет на руку оппозиции — нынешнее руководство продолжает терять народную поддержку.

По данным опроса социологической компании Avrasya, 64,3% граждан считают, что в республике должны состояться внеочередные выборы. При этом с учетом неопределившихся граждан оппозиционную на таком плебисците «Республиканскую народную партию» (РНП) готовы поддержать 30,1% респондентов, правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) — 28,4%.

Экономическая проблема

Главной причиной недовольства населения стала экономическая политика ПСР. С сентября Центробанк (ЦБ) снизил процентные ставки с 19% до 15%, при этом годовая инфляция в стране, только по официальным данным, уже превысила 21%. Несмотря на критику со стороны экономистов, Эрдоган, прямо влияющий на действия ЦБ, не собирается отказываться от снижения ключевых ставок.

Turkey has suffered debt and currency calamities before. This is different because there is no one in the government to oppose Erdogan



“He doesn’t understand the economy and the people around him don’t either



He is on another planet, another universe”

https://t.co/B5kHIOXine — Kelly McKinney (@kellymnyc) December 4, 2021

Из-за этого лира показала худшие результаты в мире по темпам обесценивания валюты. По данным The Spectator Index, за этот год курс турецкой лиры потерял 83% по отношению к доллару (в начале января он был эквивалентен 7,4, сейчас — 13,7).

На фоне высокой инфляции и обрушения валюты благосостояние в стране упало, цены на товары и услуги выросли. В магазинах некоторые продукты стали продаваться по квотам, чтобы люди не скупали все вещи до очередного подорожания. На этом же фоне многие предприниматели и фермеры заявляют, что могут «прогореть» из-за последствий свободного падения лиры.