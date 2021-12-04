Flug Revue: российский МиГ-31 еще долго будет оставаться опасным врагом для самолетов НАТО

Берлин, 4 декабря. Разработанный в СССР перехватчик МиГ-31 еще очень долго будет занимать почетное место в авиапарке ВКС РФ из-за своих непревзойденных боевых возможностей.

В публикации немецкого издания Flug Revue говорится, что МиГ-31 несет службу уже на протяжении 40 лет. По словам экспертов, он «надолго будет оставаться опасным врагом для НАТО». Авторов статьи удивили успехи России в модернизации этих легендарных перехватчиков.

Российские специалисты оснастили самолет современной РЛС «Заслон-АМ», которая позволяет одновременно вести борьбу с шестью целями и отслеживать 10 объектов. При этом имеющиеся на вооружении МиГ-31M ракеты позволяют ему поражать объекты на дальности свыше 280 км. Кроме того, боевая машина получила «цифровую» кабину с ЖК-экранами, на которых отображается тактическая, навигационная, радиолокационная и другая информация.

flot.com / Пресс-служба Северного флота

«Срок службы МиГ-31 практически неисчерпаем благодаря его фюзеляжу, который частично сделан из титана», — считают аналитики.

По словам экспертов, процесс модернизации одного самолета занимает меньше года и увеличивает боевую мощь самолета втрое. Не исключено, что в ближайшем будущем МиГ-31 будет оснащен электродистанционной системой управления (ЭДСУ).

Ранее сообщалось, что модернизированный МиГ-31 станет серьезным аргументом России в противостоянии с НАТО. Западные военные вряд ли захотят встречаться с этим перехватчиком в небе.