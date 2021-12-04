Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 18:15
18:13
Политика
Посол США Салливан отказался считать высылкой отъезд российских дипломатов из Вашингтона
18:11
Происшествия
Подмосковная прокуратура заинтересовалась ДТП с маршруткой в Раменском
18:10
Политика
Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи
18:09
Происшествия
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование женщины-инвалида
18:08
Общество
Панихида по актрисе Нине Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре
18:06
Общество
Автомобилист из Петербурга рассказал, с какими трудностями столкнулся в первые дни зимы
18:06
Экономика
Российские экономисты предложили ввести новую выплату для малоимущих в 30 тысяч рублей
18:04
Происшествия
Мужчина попытался ограбить московский ломбард с журналом в руках
18:01
Общество
Забава богатых людей: экс-депутат Бабич поддержала заявление РПЦ о запрете охоты
17:58
Происшествия
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали по делу о взятке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимир Соловьев предложил лучший ответ на санкции против РФ с помощью Украины

Экономика
Владимир Соловьев предложил лучший ответ на санкции против РФ с помощью Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 4 декабря. У России есть прекрасный инструмент для зеркального ответа на все санкции США, причем под боком.

Лучший способ наказать Вашингтон за агрессивную политику и негласную экономическую войну в эфире своего YouTube-канала предложил Владимир Соловьев, призвав Москву отвечать по системе передачи давления.

Журналист напомнил, что накануне министр финансов США предложила ввести очередной пакет санкций против РФ. Но только теперь речь идет не о каких-то свершившихся действиях против Украины, а о предполагаемых действиях. Член правительства США выдает такой абсурд в официальном заявлении и на полном серьезе. Соловьев отметил, что Вашингтон уже открыто создает свой особый «мир по Оруэллу» и не стесняется громко заявлять о наказании за мыслепреступление. Даже хуже — за предполагаемое мыслепреступление. Американцы в этом плане пытаются переплюнуть классика.

Владимир Соловьев призвал Москву ответить на экономическую агрессию США жестко и бескомпромиссно, используя Украину.

«Эта проблема решается на счет раз. Вот вам лучший способ — каждый раз, когда принимаются любые санкции против России за Украину должны автоматически, вот просто не задумываясь, вводиться санкции России против Украины. Система передачи давления. Вы хотите как-то помочь Киеву санкциями против РФ? Тут же получите санкции против Украины. Запад в итоге подавится, разгребая украинские проблемы и поддерживая на плаву давно нежизнеспособный проект», — выразил уверенность Соловьев.

Владимир Соловьев предложил лучший ответ на санкции против РФ с помощью Украины
Федеральное агентство новостей /

Журналист напомнил, что Россия до сих пор входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины, несмотря на агрессивную риторику Киева, давление на русскоязычное население и многочисленные санкции и запреты. Если засчитать транзит газа, Россию можно назвать и самым крупным партнером.

В ответ на экономическую войну США и ЕС эту ситуацию нужно в корне изменить, оборвав хотя бы на время все торговые связи. Мирное население Украины от этого вряд ли пострадает, так как по большей части удар придется по украинской власти и олигархам. Система передачи давления в итоге поможет решить ту или иную важную проблему — либо сломает санкционную машину США, либо заставит Вашингтон слить свой украинский проект. Американцы не будут тратить время и немалые средства на поддержание жизнеобеспечения Украины.

Ранее политолог Семен Багдасаров нашел способ подключить к защите Донбасса Херсон, Николаев и Одессу.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Владимир Соловьев предложил лучший ответ на санкции против РФ с помощью Украины
санкции украина россия сша торговля оруэлл
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать