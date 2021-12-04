Владимир Соловьев предложил лучший ответ на санкции против РФ с помощью Украины

Вашингтон, 4 декабря. У России есть прекрасный инструмент для зеркального ответа на все санкции США, причем под боком.

Лучший способ наказать Вашингтон за агрессивную политику и негласную экономическую войну в эфире своего YouTube-канала предложил Владимир Соловьев, призвав Москву отвечать по системе передачи давления.

Журналист напомнил, что накануне министр финансов США предложила ввести очередной пакет санкций против РФ. Но только теперь речь идет не о каких-то свершившихся действиях против Украины, а о предполагаемых действиях. Член правительства США выдает такой абсурд в официальном заявлении и на полном серьезе. Соловьев отметил, что Вашингтон уже открыто создает свой особый «мир по Оруэллу» и не стесняется громко заявлять о наказании за мыслепреступление. Даже хуже — за предполагаемое мыслепреступление. Американцы в этом плане пытаются переплюнуть классика.

Владимир Соловьев призвал Москву ответить на экономическую агрессию США жестко и бескомпромиссно, используя Украину.

«Эта проблема решается на счет раз. Вот вам лучший способ — каждый раз, когда принимаются любые санкции против России за Украину должны автоматически, вот просто не задумываясь, вводиться санкции России против Украины. Система передачи давления. Вы хотите как-то помочь Киеву санкциями против РФ? Тут же получите санкции против Украины. Запад в итоге подавится, разгребая украинские проблемы и поддерживая на плаву давно нежизнеспособный проект», — выразил уверенность Соловьев.

Федеральное агентство новостей /

Журналист напомнил, что Россия до сих пор входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины, несмотря на агрессивную риторику Киева, давление на русскоязычное население и многочисленные санкции и запреты. Если засчитать транзит газа, Россию можно назвать и самым крупным партнером.

В ответ на экономическую войну США и ЕС эту ситуацию нужно в корне изменить, оборвав хотя бы на время все торговые связи. Мирное население Украины от этого вряд ли пострадает, так как по большей части удар придется по украинской власти и олигархам. Система передачи давления в итоге поможет решить ту или иную важную проблему — либо сломает санкционную машину США, либо заставит Вашингтон слить свой украинский проект. Американцы не будут тратить время и немалые средства на поддержание жизнеобеспечения Украины.

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