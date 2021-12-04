Вдова Александра Градского рассказала о мистическом событии в ночь смерти музыканта

Москва, 4 декабря. Супруга покойного композитора Александра Градского Марина Коташенко призналась, что в момент смерти артиста в ее доме остановились часы. Таролог Марианна Абравитова прокомментировала необычное совпадение.

Композитор Александр Градский ушел из жизни 28 ноября на 73-м году жизни. Вдова артиста Марина Коташенко призналась, что в ту ночь в ее доме остановились часы — то же самое случилось и в театре «Градский Холл». Жена покойного музыканта поделилась мистической историей со звездой шоу «Битва Экстрасенсов» Никитой Турчиным на похоронах, сообщает телеканал «360».

Таролог Марианна Абравитова не удивилась рассказу Коташенко. Эксперт отметила, что подобное нередко случается во время смерти человека.

«Смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее, поэтому могут остановиться не только часы, но и другие механизмы. Может сломаться какая-то электроника, погаснуть лампочки. Это не уникальный случай», — заверила Абравитова в беседе с Пятым каналом.

Подопечные Александра Градского в шоу «Гoлoc» поделились воспоминаниями о последних наставлениях композитора. Так, Виктор Кириллов признался, что артист просил его о «легком» взлете в мире шоу-бизнеса.