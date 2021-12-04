Сборная России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

Москва, 4 декабря. Мужская сборная по теннису победила Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса.

Сборная России со счетом 2:0 обыграла Германию во второй полуфинальной встрече Кубка Дэвиса. Победу национальной команде принес Даниил Медведев. Вторая ракетка мира обыграл Яна-Леннарда Штруффа. Матч, продолжавшийся 1 час 6 минут, завершился победой российского теннисиста со счетом 6:4, 6:4. Соперником национальной команды в финале станет Хорватия, переигравшая Сербию. Решающий матч турнира состоится 5 декабря.

Ранее Андрей Рублев принес сборной России первое очко в полуфинальной встрече с Германией. Олимпийский чемпион Токио в двух сетах обыграл Доминика Кепфера.