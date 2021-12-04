Председатель «Республиканцев» Жакоб: Пекресс стала кандидатом на выборах главы Франции

Париж, 4 декабря. Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс стала кандидатом на выборах французского президента в 2022 году от правоцентристской партии «Республиканцы», заявил председатель политсилы Кристиан Жакоб.

Соответствующее заявление он сделал, говоря об итогах второго тура внутрипартийного голосования. По словам Жакоба, кандидатура Пекресс получила 61% голосов.

Однако единственный соперник кандидата от «Республиканцев» во втором туре — депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Эрик Сьотти — получил 39% голосов.

Ранее радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур заявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру на выборах президента Франции. Соответствующей информацией он поделился в социальной сети Twitter.