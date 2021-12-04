Еврокомиссия усомнилась в намерении России устраивать конфликты из-за газа

Брюссель, 4 декабря. Россия не заинтересована в развязывании конфликтов из-за поставок газа, уверен еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Российские поставщики и политическое руководство не намерены препятствовать поставкам газа. Политические аспекты не будет играть решающей роли в этом вопросе, отметил Джентилони.

«Я не думаю, что Россия сегодня заинтересована в крайне тяжелой дискуссии Помимо "Северного потока — 2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня», — приводитт его позицию агентство «Прайм».

Евросоюз продолжает отчаянно нуждаться в российском топливе. Страны региона могут ликвидировать часть политических рисков, если отменят антироссийские экономические санкции, предположил ранее обозреватель Маркет Лайн.