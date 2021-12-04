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Еврокомиссия усомнилась в намерении России устраивать конфликты из-за газа

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 17:41
Экономика
Еврокомиссия усомнилась в намерении России устраивать конфликты из-за газа
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 4 декабря. Россия не заинтересована в развязывании конфликтов из-за поставок газа, уверен еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Российские поставщики и политическое руководство не намерены препятствовать поставкам газа. Политические аспекты не будет играть решающей роли в этом вопросе, отметил Джентилони.

«Я не думаю, что Россия сегодня заинтересована в крайне тяжелой дискуссии Помимо "Северного потока — 2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня», — приводитт его позицию агентство «Прайм».

Евросоюз продолжает отчаянно нуждаться в российском топливе. Страны региона могут ликвидировать часть политических рисков, если отменят антироссийские экономические санкции, предположил ранее обозреватель Маркет Лайн.

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Все новости / Экономика / Еврокомиссия усомнилась в намерении России устраивать конфликты из-за газа
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