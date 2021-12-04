Победительницу «Гoлoса» Дину Гарипову потрясла смерть Александра Градского

Москва, 4 декабря. Исполнительница Дина Гарипова представила поклонникам новую песню под названием «Напоказ», а также призналась, что после смерти ее наставника Александра Градского пытается найти в себе силы вновь заниматься музыкой.

Гарипова поблагодарила своих фанатов за поддержку и соболезнования после ухода из жизни наставника шоу «Гoлoс» Александра Градского. Она поблагодарила известного музыканта за все, что он сделал для своих учеников. Певица пообещала, что продолжит следовать советам Градского в своей музыкальной карьере.

«Я благодарна ему за все, что он сделал для нас. За то, чему он нас научил, рассказал как себя вести в разных ситуациях, на что соглашаться, а где отойти в сторону. Но к тому, что произошло, мы, конечно, совсем не были готовы. Мне невероятно жаль, что Александр Борисович не успел услышать много моих новых песен. Мне всегда важно было узнать его мнение. Остается верить, что он слышит нас сейчас», — написала певица на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @dinagaripova

По словам Гариповой, ее новая песня написана по традициям Градского. Она отметила, что многое хотела рассказать про новую композицию, но последние события всех сбили с толку.

В ночь смерти артиста в его доме и одноименном театре остановились все часы. Таролог Марина Абравитова объяснила, с чем связаны такие события. По ее словам, смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее, именно с энергией связана остановка механизмов, передают Дни.ру.

Ранее подопечные Александра Градского в музыкальном проекте Первого канала «Гoлoс» рассказали о последней беседе с наставником. Певица Татьяна Качурина заявила, что только недавно получила совет от Градского. Его смерть стала большим ударом, призналась участница телешоу.