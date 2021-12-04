Умер актер из фильма «Карпатское золото» Михаил Горносталь

Киев, 4 декабря. Ушел из жизни советский и украинский актер Михаил Горносталь, ему было 76 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины.

Имелись ли у него сопутствующие заболевания, которые могли усугубить ситуацию, не уточняется. Дата и место прощания станут известны позднее.

На счету артиста около 30 картин, самые известные из них — «Пара гнедых», «Карпатское золото», «Р.В.С.» и «Шкура белого медведя». Зрители также помнят его по ролям в сериалах «Смерть шпионам!» и «Правила угона».