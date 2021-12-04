Главные новости дня: 4 декабря

ФАН публикует дайджест событий 4 декабря.

Шахтер погиб от отравления угарным газом в Бурятии

Смертельный случай произошел на шахте в Окинском районе Республики Бурятия. В труднодоступном месте выработки был обнаружен труп проходчика. По предварительной информации, мужчина мог отравиться угарным газом. Согласно имеющимся данным, отравляющее вещество осталось в штольне после проведения работ.

Очередной прорыв трубопровода с горячей водой произошел в Кировском районе Петербурга

Перекресток проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова в Петербурге оказался залит кипятком из-за очередного прорыва трубопровода с горячей водой. Соответствующие кадры появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как отметили петербуржцы в комментариях к посту об аварии, прорывы труб в городе участились с началом зимы.

Невские Новости / Светлана Дремина

Летевший из Тель-Авива в Москву борт сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США

Американский самолет-разведчик приблизился к пассажирскому борту, который летел в Москву из Тель-Авива, поэтому гражданский самолет был вынужден сменить курс. Инцидент произошел над акваторией Черного моря. Один из двух самолетов-разведчиков ВВС США хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, который совершал рейс Тель-Авив — Москва.

Устроившему стрельбу в центре Москвы мужчине предъявили обвинение

Мужчине, задержанному за стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве, предъявили обвинение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»), ход расследования находится на контроле надзорного ведомства. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

Джо Байден планирует провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным

Американский президент Джо Байден дал комментарий журналистам о будущей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Глава США рассчитывает на «долгий» разговор. По словам американского президента, он знает о «действиях» Москвы и не признает «каких-либо линий», сообщил журналистский пул Белого дома.

kremlin.ru / Администрация президента России

Пушилин назвал непреодолимыми противоречия между ДНР и Украиной

Противоречия между ДНР и Украиной с каждым днем становятся все непреодолимее, заявил глава республики Денис Пушилин. Политика, которой придерживается Киев, ежедневно укрепляет убеждение жителей ДНР в том, что выбор на референдуме 2014 года был правильным, считает глава ДНР. Он напомнил также о принудительной украинизации русскоязычного населения, что особенно ярко выражено сейчас с появлением нового закона.

Медведева переизбрали председателем «Единой России» по итогам съезда

Партия «Единая Россия» переизбрала Дмитрия Медведева своим председателем. Об этом свидетельствует решение съезда политсилы. Съезд переизбрал не только Медведева, но и Бориса Грызлова, который занимает пост главы высшего совета «Единой России». В соответствии с партийным уставом, срок полномочий председателя политсилы составляет пять лет.

Prt Scr youtube.com / Правительство России

Минтранс РФ отреагировал на данные об ограничении использования личных авто

Новая транспортная стратегия до 2035 года не предусматривает ограничений при развитии всех видов транспорта, в том числе личного, сообщила пресс-служба Минтранса России. Ранее СМИ сообщали, что Госсовет утвердил данный документ, в рамках которого водителям будут якобы предложены ограничения на использование личных авто и на машины с низким экологическим классом.

Вирусолог Альтштейн: распространение «Омикрона» поставит точку в пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться распространением штамма «Омикрон». Такое заявление сделал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Специалист заметил, что не стоит так бояться нового варианта коронавируса. По его словам, в большинстве случаев он не приводит к тяжелому течению болезни.