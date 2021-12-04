Глава «Сбера» Греф отметил потенциал инвестиционного рынка России

Дубай, 4 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на «Экспо-2020» в Дубае, заявил о возможностях, которая открываются для российского рынка ценных бумаг.

Отечественные компании в ближайшие десятилетия станут одними из наиболее привлекательных в мире по соотношению риска и прибыли. Власти продолжат работать над сохранением макроэкономической стабильности и привлечением иностранного капитала.

«Привлекательность при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики — это приоритеты российского правительства», — подчеркнул Греф.

Руководство страны не отступит от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая служит основой для любых инвестиций, и приложит максимум усилий, чтобы смягчить инвестиционный климат, добавил он.

Руководитель «Сбера» ранее рассказал о способе сохранить сбережения от инфляции, призвав приобретать облигации федерального займа.