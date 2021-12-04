Назарбаев: Казахстан не признал Крым в 2014 году по определенным обстоятельствам

Нур-Султан, 4 декабря. Казахстан не признал Крымский полуостров частью Российской Федерации в 2014 году по вине других республик, рассказал бывший казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

Соответствующим заявлением он поделился в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По его словам, украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал.

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было (бы. — Прим. ред.) мне признать (Южную. — Прим. ред.) Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы (их. — Прим. ред.) признали», — подчеркнул Назарбаев.

Полуостров стал частью России по результатам референдума, который прошел в регионе в 2014 году. По данным плебисцита, большая часть избирателей высказалась за российский статус Крыма.

Ранее американский аналитик Мария Снеговая рассказала, что Украина лишилась Крыма в 2014 году на фоне своего большого желания вступить в Европейский союз. Она добавила, что на протяжении семи лет эта ситуация не была связана с вероятным вступлением в НАТО.