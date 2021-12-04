Александр Вулин: о литературе, связях России и Сербии

Глава МВД Сербии Александр Вулин презентовал новую книгу в Москве. Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с министром о его визите в Россию, двусторонних отношениях двух государств, а также о литературе и важности сохранить историческую память.

Господин Вулин, вы представляете уже третью книгу, которая переведена на русский язык — это повесть «Сошествие». Расскажите, как вы умудряетесь совмещать государственную работу с творчеством. Как вы находите время на писательство? Легко ли вам дается работа со словом?

— Бывает тяжело найти время, потому что литература — она ревностная супруга. Ей всегда нужно уделять внимание. Мой совет: просто поменьше спать и больше работать. Вот мой секрет.

В своих книгах вы пишете об истории Сербии. Некоторые страны сейчас все чаще пытаются переписать историю ХХ века, историю Первой и Второй мировых войн, пытаются обелить злодейства нацистских преступников, мы часто видим, как в других странах разрушают памятники советским солдатам-освободителям. Как на это смотрите вы? Что на это счет думают в Сербии?

— Нам обязательно нужно много говорить об этом, писать об этом, беседовать, потому что вокруг очень много вражеских сил, которые постоянно хотят сделать ревизию истории. Если мы будем молчать, кто тогда будет говорить об этом? Мы, сербы, иногда из чувства югославенства, или коммунистического братства, порой не говорили об очень страшных, ужасных злодеяниях, которые были как в Первой мировой войне, так и во Второй мировой. Мы не должны молчать, чтобы это зло не повторилось. Сегодня много попыток повторить эту историю заново. Они хотят высказать, что все они были только жертвами тех войн: и победители, и проигравшие, и жертвы, и те, кто начали эту войну — они хотят уравновесить всех участников тех событий, уравнять их. Не надо путать. Мы все знаем, кто убийца, и мы все знаем, кто был убит. Не надо ссорится с русскими и сербами. Если предки вовремя не наставят своих потомков на лучшую сторону, не надо ссориться с нами, пусть посмотрят на свои отцов, которые делали такие ошибки. Не все одинаковые, мы никогда не будем одинаковыми.

Как вы видите будущее союза России и Сербии, двусторонние отношения наших стран?

— Вы знаете, я — большой любитель русской литературы и истории, но и не только этого. У нас есть совместное прошлое, и есть совместное будущее. Мы делим одни и те же ценности — это свобода, независимость, и мы не вмешиваемся во внутренние вопросы друг друга. Нас объединяют не только общая историческая память и литература, нас объединяет одна точка зрения, один взгляд на мир, это и есть точка, объединяющая наши страны. Мы ожидаем только развития и улучшения наших отношений, потому что личная дружба наших президентов — Путина и Вучича — делает большой вклад в укрепление двусторонних отношений наших государств и народов. Сербия никогда не будет частью антироссийской истерии, Сербия никогда не введет санкции против России, по крайней мере, пока у власти будет президент Вучич, Сербия всегда будет рядом с Россией.

В каком статусе вам нравится бывать в России: в государственном или как писатель? Какое место здесь, в России, является для вас местом силы?

— Знаете, когда вас переводят на язык, которым писали Достоевский и Толстой, это большая радость и пик желаний. Это честь для меня, я ее не заслужил, но я рад, что так случилось. Я очень горжусь этим, когда приезжаю сюда как представитель Сербии. Знаете, когда чувствуешь момент, что вы можете стоять перед почетным караулом, который будет исполняет гимн Сербии, это особенно приятное ощущение. Силу России я нахожу в людях, которые несут ее. Я очень многому научился у министра Шойгу. Каждая встреча с ним для меня очень значима. Действительно, я нахожу здесь силу, она в уважении к российскому человеку. Эти люди изменили мир. Но мир не изменил их. Они хорошие, обычные, нормальные русские люди. Я чувствую бодрость, когда встречаюсь с ними.