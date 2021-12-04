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Политолог Сатановский указал на желание Байдена демонстрировать свою «крутость» перед РФ

Политика
Политолог Сатановский указал на желание Байдена демонстрировать свою «крутость» перед РФ
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 4 декабря. Российский ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский прокомментировал отказ президента США Джо Байдена считать приближение НАТО к границам РФ красной линией, которую нельзя переступать.

По словам эксперта, таким образом США и лично Байден пытаются показать свою крутость, силу и «молодость». Сатановский отметил, что возникает много вопросов к главе Белого дома, так как он еще надеется на второй президентский срок.

«А если он признает, что перед США есть красные линии, значит он крутым и не является. Но то, что Соединенные Штаты стареют, слабеют, ржавеют и гниют на глазах, еще больше заставляет американское руководство пыжиться и тужиться. Потому что, когда страна по-настоящему сильна, у ее властей нет никакого желания нарываться на неприятности», — цитируют политолога «Народные новости».

Политолог Сатановский указал на желание Байдена демонстрировать свою «крутость» перед РФ
kremlin.ru / Администрация президента России

Сатановский также раскрыл правду об истинном отношении американцев к Украине. По его словам, в США никого не интересует судьба страны, тем более самого Байдена. Если завтра Украины не станет, то никто не удивится, уверен он.

«Важно не то, что ответил Байден. Это вообще никого не интересует. Важно то, что сказал Владимир Путин», — напомнил Сатановский предупреждение российского президента о красных линиях.

Ранее Джо Байден дал комментарий журналистам о будущей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Глава США рассчитывает на «долгий» разговор.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский указал на желание Байдена демонстрировать свою «крутость» перед РФ
россия сша нато сатановский
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