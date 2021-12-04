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Культуролог Пархоменко посоветовал Ридли Скотту не впадать в ярость после инцидента с Долиным
Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко посоветовал Ридли Скотту не впадать в ярость после инцидента с Долиным
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Даже для самых именитых мировых режиссеров остаются жанры, в которые им лучше «не лезть» — например, жанр интервью. Об этом в комментарии для ФАН рассказал культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее известный голливудский режиссер Ридли Скотт «послал на три буквы» российского кинокритика Антона Долина, когда тот заявил о большем уровне реализма в одной из последних работ Скотта «Последняя дуэль», по сравнению с некоторыми предыдущими работами режиссера на средневековые мотивы, такими как «Робин Гуд» и «Царствие небесное».

«В своем развернутом обзоре на тему «Последней дуэли» и творчества Ридли Скотта Долин рассуждал о разнообразии жанров, в которых в разное время работал режиссер, включая фантастику и историческое кино, и сам задавался вопросом, какой жанр может быть ближе для самого режиссера. После просмотра скандального фрагмента общения критика и режиссера, мы как зрители теперь можем сказать точно: интервью — это точно не жанр Ридли Скотта», — заметил культуролог.

Эксперту стало интересно, как и на что Скотт вообще «умудрился оскорбиться, ведь между собой сравнивались его собственные работы».

Культуролог Пархоменко посоветовал режиссеру Ридли Скотту не «впадать в ярость»
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Может быть, он и сам так сильно недоволен качеством «Последней дуэли», что находится в такой острой фрустрации от разговоров о ней? Или он искренне считает «Робина Гуда» и «Царствие небесное» более реалистичными и более качественными картинами и спешит защищать их против своего менее любимого творения? — предположил собеседник ФАН. — А вообще, интересно, если мне однажды тоже посчастливиться в том или ином формате увидеться с этим без сомнения культовым режиссером, и я скажу ему, что мой любимый фильм — «Бегущий по лезвию», услышу ли я в ответ: «А «Чужой» тебе что, не нравится? Иди ты!»

Пархоменко пожелал Ридли Скотту творческих успехов, чтобы он смог «создавать и новые культовые картины»,

«А не фильмы, из-за упоминания которых он сам же и впадает в ярость», — резюмировал культуролог.

Для разъяснения ситуации ФАН также обратился за комментарием к самому Антону Долину, однако тот отказался общаться на тему конфликта с Ридли Скоттом.

Ранее культуролог Пархоменко обнаружил необычные символы в постановках программы «Шоумаскгоон». Например, он отметил, что в номерах четко угадываются образы карт Таро и античные мотивы.

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